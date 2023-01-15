Председатель AYNA: В Азербайджане более 70 перевозчиков соответствуют самым высоким евростандартам

– На днях среди национальных автоперевозчиков состоялось распределение разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) Международного транспортного форума (МТФ). Расскажите, пожалуйста, о механизме данного распределения и, в целом, о том, что собой представляет ЕКМТ.

– В первую очередь, хотелось бы отметить, что разрешения ЕКМТ выделяются странам-участницам конференции в соответствии с квотой, определенной Международным транспортным форумом.

В мае 2015 года для определения условий выдачи разрешений ЕКМТ на перевозки, осуществляемые в рамках многосторонней системы квот Международного транспортного форума, была принята Хартия качества. Согласно ее требованиям, перевозчики должны соответствовать ряду критериев, касающихся формирования деловой репутации, финансовой устойчивости и профессиональной компетентности. В связи с этим, при распределении разрешений приоритет отдается перевозчикам, соответствующим вышеупомянутым стандартам.

Отмечу, что с разрешениями ЕКМТ в течение года можно осуществлять неограниченное количество международных грузовых перевозок в 43 страны Европы.

– Наверняка многие перевозчики не осведомлены о правилах использования разрешений ЕКМТ. С какими трудностями можно столкнуться в таком случае?

– Прежде всего необходимо отметить, что раньше абсолютное большинство перевозчиков не были осведомлены о правилах использования разрешений ЕКМТ, а само распределение происходило произвольно. По этой причине наши перевозчики регулярно нарушали правила пользования данными разрешениями, ввиду чего со стороны МТФ поступило несколько предупредительных писем с угрозами урезать или приостановить нашу квоту. В связи с этим в течение 2022 года были приняты меры по осведомлению перевозчиков о правилах распределения разрешений МТФ.

Кроме того, в рамках правил допуска к международным перевозкам были организованы тренинги по профессиональной компетентности, в которых уже приняли участие более 2500 водителей. Всего к участию в тренингах, организованных Учебно-образовательным центром Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA), планируется привлечь более 8000 водителей.

– Итак, механизм понятен. Теперь поговорим о недавнем распределении разрешений ЕКМТ среди национальных автоперевозчиков. Можно ли утверждать, что при распределении было обеспечено полное общественное участие?

– Именно так. В процессе распределения многосторонних годовых разрешений ЕКМТ на 2023 год среди национальных автоперевозчиков было обеспечено полное общественное участие. Помимо этого, до конечного распределения с перевозчиками проводились встречи с целью их информирования о правилах и требованиях распределения, там же был осуществлен сбор надлежащих для этого документов. А при конечном распределении, проведенном расширенной комиссией, были выслушаны абсолютно все мнения и вопросы, интересующие перевозчиков.

– А что говорит статистика на этот год? Какова квота разрешений МТФ для нашей страны?

– В результате переговоров, AYNA удалось увеличить количество разрешений на 270 единиц по сравнению с 2022 годом. Благодаря оптимизации распределений, квота разрешений МТФ для Азербайджана на 2023 год установлена на уровне 1490 единиц. Радует, что в Азербайджане требованиям МТФ, являющимся самым высоким европейским стандартом, уже соответствуют 70 перевозчиков.

Для сравнения: в 2021 году в стране функционировали 77 перевозчиков, и всего лишь несколько из них могли претендовать на соответствие таким стандартам. Теперь же количество перевозчиков насчитывает 208, и разрешения ЕКМТ были распределены между 70 из них.

AYNA будет осуществлять мониторинг использования этих видов разрешений, после чего предоставит Международному транспортному форуму квартальные данные.

– Что ожидается в 2023 году в данной сфере? Каким образом это повлияет на экономику страны?

– Наши основные цели – это стимулирование предпринимательства в сфере перевозок автомобильным транспортом, создание благоприятных условий для повышения конкурентоспособности национальных перевозчиков на рынке международных перевозок и предотвращение монополии путем обеспечения прозрачности. За последний год наблюдается увеличение количества перевозчиков, расширение парка транспортных средств, используемых в перевозках, а также увеличение соответствующих рыночных долей азербайджанских перевозчиков. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество перевозчиков увеличилось со 107 до 208. А количество автотранспортных средств, которое в прошлом году составляло 3432, в этом году уже превышает 8000.

Увеличение количества транспортных средств произошло за счет импорта подвижного состава, возобновления деятельности неактивных транспортных средств, перехода части транспортных средств с внутреннего рынка на международный. Необходимо отметить, что наряду с этим, увеличилась и прозрачность рынка в результате регистрации перевозчиков, работающих в «тени».

Считаем, что расширение использования разрешений, а также серьезный прогресс в качестве услуг национальных перевозчиков должны привести к дальнейшему росту их участия на международных рынках перевозок, что, в свою очередь, означает рост экспорта услуг, приток валюты в страну и увеличение количества высокооплачиваемых рабочих мест.