Фейковые «агенты СБУ» предлагали россиянам украинское гражданство

Служба безопасности Украины задержала правонарушителей, которые представлялись сотрудниками СБУ и предлагали иностранцам свое «содействие» в получении украинского паспорта. Для этого они обещали своим клиентам использовать якобы собственные связи в правоохранительных органах. Известно, что стоимость «услуги» составляла 10 тысяч долларов.

Сотрудники СБУ задержали дельцов во время передачи первой части денег за «паспорт» для «оформления» украинского гражданства для россиянки, которая имеет вид на жительство в Украине, предъявив ей фальшивое служебное удостоверение.

Как отмечает следствие, фигурантами оказались двое жителей Киева, один из которых привлекался к уголовной ответственности за нападение на полицейского.