США и Израиль начали учения с HIMARS и бомбардировщиками
США и Израиль начали крупные совместные учения, в которых задействованы стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США.
Уточняется, что программа манёвров включает «широкомасштабные боевые стрельбы» с участием 140 самолётов и вертолётов, 12 кораблей, установок HIMARS и реактивных систем залпового огня.
Учения проводятся в Израиле и восточной части Средиземного моря.
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