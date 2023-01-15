Настораживающее заявление главы российской разведки

В Служ­бу внешней разведки РФ поступают «достоверные данные» о том, что украинские Вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружения и боеприпасов на терри­ториях атомных электростанций, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.

В сообщении пресс-службы СВР утверждается, что «это касается наиболее дорого­стоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерий­ских боеприпасов большого калибра. Только за последнюю не­делю декабря 2022 года через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено не­сколько железнодорожных вагонов смертоносного груза».

В ведомстве заявляют, что «замысел киевского режима понятен. Подобно тому, как бандеровцы обстреливают города Донбасса и других пригра­ничных регионов России... командование ВСУ прячет боеприпа­сы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же мас­штабная детонация складов и разрушение атомной станции слу­чится по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Мо­скву...».

В пресс-службе отметили, что «это метод, который часто используют международные террористы».

При этом в ведомстве не указали, что это за «достоверные данные», и не предоставили никаких доказательств.