Настораживающее заявление главы российской разведки
В Службу внешней разведки РФ поступают «достоверные данные» о том, что украинские Вооруженные силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружения и боеприпасов на территориях атомных электростанций, заявил директор СВР России Сергей Нарышкин.
В сообщении пресс-службы СВР утверждается, что «это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО «Хаймарс» и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра. Только за последнюю неделю декабря 2022 года через железнодорожную станцию Рафаловка на Ровенскую АЭС из-за рубежа было доставлено несколько железнодорожных вагонов смертоносного груза».
В ведомстве заявляют, что «замысел киевского режима понятен. Подобно тому, как бандеровцы обстреливают города Донбасса и других приграничных регионов России... командование ВСУ прячет боеприпасы в тылу, прикрываясь атомными реакторами. Расчет строится на том, что ВС России, понимая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС. Если же масштабная детонация складов и разрушение атомной станции случится по вине очередной «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину на трагедию всегда можно будет списать на Москву...».
В пресс-службе отметили, что «это метод, который часто используют международные террористы».
При этом в ведомстве не указали, что это за «достоверные данные», и не предоставили никаких доказательств.