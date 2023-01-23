Шойгу сменил командующих двух военных округов

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих Южного и Западного военных округов. Об этом в понедельник, 23 января, пишет РБК со ссылкой на два источника.

Южный военный округ возглавил генерал-полковник Сергей Кузовлев, отмечает издание. Он ранее командовал Западным военным округом.

На место Кузовлева назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, который с 2020 года занимал пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа. Минобороны РФ о кадровых решениях официально не сообщало.

Как стало известно 11 января, Шойгу сменил командующего группировкой сил в «зоне проведения спецоперации». В Минобороны России объяснили, с чем связано «повышение уровня руководства спецоперацией». Это решение было принято в связи «с расширением масштаба решаемых в ходе ее проведения задач».