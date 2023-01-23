Латвия обязала посла России покинуть страну до наступления весны

Российский посол в Риге Михаил Ванин обязан покинуть страну до 24 февраля. Ванину объявили об этом, вызвав его во внешнеполитическое ведомство Латвии.

«Посол России был проинформирован о решении Латвии понизить уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля 2023 года до уровня поверенного в делах», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Россия и Эстония заявили о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного. Посол Эстонии должен покинуть Россию 7 февраля, сообщили в российском МИД. Причиной названы тотальная русофобия и культивирование враждебности по отношению к России.