Вучич: Европа находится в состоянии войны

Европа находится, по сути, в состоянии войны, что бы ни говорили политики на континенте. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

«Европа находится де-факто в состоянии войны, что бы и как бы они ни говорили. Нет больше терпимости. И они хотят, чтобы у них во дворе, а Западные Балканы и, конечно же, территория Республики Сербия - это их двор, чтобы здесь все было, как они хотят», - сказал Вучич.

По его словам, Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине. "Если внимательно посмотреть на последние несколько месяцев, то после начала российско-украинского конфликта это стало одной из самых больших проблем, верите или нет, для Сербии, - подчеркнул глава республики. - В первую очередь по той причине, что мы у всех на виду, потому что мы не ввели санкции против Российской Федерации, а затем и из-за постоянных инцидентов, вызванных режимом (премьера непризнанного Косова Альбина) Курти».

Вучич заявил, что Запад угрожает Сербии остановкой евроинтеграции, отзывом инвестиций и санкциями. «Сказано: вы должны принять этот план (переговоров с Приштиной), а если вы его не примете целиком, де-факто это новые переговорные рамки, вы столкнетесь, во-первых, с остановкой процесса евроинтеграции, во-вторых, с остановкой и отзывом инвестиций, в-третьих, со всеохватывающими политическими и экономическими мерами, которые нанесут большой ущерб Республике Сербия. Это я цитировал», - сказал он.