Польша намерена передать Украине Leopard без предусловий

Варшава планирует передать Украине танки Leopard 2 вне зависимости от того, какое решение по этому вопросу примут другие страны, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

«Мы собираемся отправить танки Leopard 2 в Украину. Мы будем поддерживать связь с правительством Германии по этому вопросу. Но независимо от решения других стран, мы полны решимости поставить эти танки, как и обещали», - подчеркнул глава польского МИД.

Отметим, что Германия пока не принимала решения, которое бы разрешило другим странам передавать танки Leopard 2 Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине роты танков Leopard 2, но в рамках международной коалиции.