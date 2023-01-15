Рогозин жаждет возмездия

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о намерении провести операцию «Возмездие», направленную «на уничтожение тех, кто нанес удар по его группе в Донецке».

Рогозин рассказал, что «товарищи в «Роскосмосе» с помощью спутниковых снимков помогли ему точно установить гаубицу, из которой на него было совершено покушение, - ее боевой расчет отслеживается».

«Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь, и я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить», - сказал он.

Рогозин назвал это «делом чести»: «Потому что я потерял двух своих бойцов, и это были мои друзья, я с ними много лет работал вместе. У русских добровольцев там нет таких подчиненных отношений: ты начальник, значит, а ты охранник - как в окопе быть охранником? Это смешно. Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому, конечно, и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию «Возмездие» реализовать», - заявил он.