Заявление Минспорта: «Наказать Хачанова, и чтобы это больше не повторялось!»

Неспортивные провокационные действия Хачанова противоречат правилам Международной федерации тенниса и Открытого чемпионата Австралии, говорится в заявлении Минспорта. «Он попытался политизировать традицию, которая есть на международных теннисных турнирах. В связи с произошедшим Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса Азербайджана обратились соответственно в Министерство спорта Российской Федерации и Федерацию тенниса России, а также в Международную федерацию тенниса и к организаторам Australian Open. В обращениях мы потребовали наказать теннисиста за его провокационные действия, и чтобы это больше не повторялось.

Министерство спорта РФ и Федерация тенниса России заявили, что разберутся в данном вопросе и вынесут спортсмену соответствующие предупреждения», - говорится в заявлении.

Говоря о поступках Хачанова, напомним, что он написал на объективе телекамеры слова поддержки армянам, проживающим в Карабахе. Сделано это было, понятное дело, на фоне армянского нытья о якобы блокаде жителей Ханкенди, хотя на самом деле по Лачинской дороге ежедневно проезжают десятки грузовиков с продуктами и всем необходимым. А вот провозить оружие, мины, организовывать транспортировку в Армению природных ресурсов, незаконно добытых на территории Азербайджана, уже не получается. От того и бесятся армяне, сигнализируя на весь мир о несуществующей блокаде. Вот и Хачанов поддался на ложные призывы соплеменников.