Замглавы офиса президента Украины ушел в отставку
Украинские СМИ утверждают, что замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении.
Вместо Тимошенко на должность замглавы ОП планируют назначить главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.
Кроме того, украинские СМИ заявляют, что в отставку уйдут главы военно-городских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
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