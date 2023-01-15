Вучич допустил свой уход с поста президента

Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к нации, что не исключает вероятность ухода в отставку, если это сможет «спасти республику».

Отвечая на вопрос о готовности покинуть пост президента, Вучич отметил, что он знает, в чем его обязанность, поэтому «при возможности спасти государство и выиграть какое-то время, не колебался бы».

«Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», - заверил он.