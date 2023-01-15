Замгенпрокурора Украины попросили уйти в отставку

Заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко получил просьбу самостоятельно написать заявление на увольнение, сообщает «Украинская правда».

Эту информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк . Он также подтвердил информацию об увольнении замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.

По словам Железняка, ближе к февралю будет по меньшей мере ещё три кадровых решения по Кабмину Украины.