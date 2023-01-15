Госдеп анонсировал скорую поставку танков Leopard Киеву

Новости о поставках немецких танков Leopard 2 на Украину могут поступить в ближайшие дни, заявил глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс 23 января журналистам.

Комментируя тему передачи произведенных в ФРГ боевых машин Украине, представитель Госдепа отметил, что это прежде всего вопросы к Берлину и Варшаве. По его словам, Германия должна обсуждать подобные вещи с союзниками.

«По моим ощущениям, с учетом появляющихся новостей, в ближайшие часы или дни мы услышим новости на этот счет от Германии», - заявил Прайс.

Напомним, ранее ряд европейских стран заявили о готовности передать Киеву танки Leopard 2, хотя Берлин еще не дал разрешение на такие поставки. При этом премьер-министр Польши заявил, что отправит танки, даже если Германия будет против.