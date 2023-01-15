Госдеп предупредил: США будут преследовать «Вагнер» во всем мире

Власти США приложат все возможные усилия для того, чтобы противостоять разрушительной активности российского ЧВК «Вагнер» как в Украине, так и других странах, заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы будем использовать все соответствующие инструменты для преследования группы «Вагнер», чтобы противостоять ее дестабилизирующим действиям, ее дестабилизирующему влиянию как в украинском контексте, так и в более широком», - отметил представитель Госдепа.

Прайс напомнил, что на прошлой неделе правительство США признало «Вагнер» транснациональной преступной организацией и обнародовало доказательства передачи вооружения этой группировке со стороны Северной Кореи. Он отметил, что Вашингтон работает с другими странами, чтобы сделать невозможными потоки оружия из КНДР.