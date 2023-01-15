ISW: Наступление россиян в Запорожской области провалилось

"Российские силы не добились никаких подтвержденных территориальных приобретений, несмотря на продолжающиеся заявления одного представителя оккупационных властей", - пишет ISW, ссылаясь на информацию из открытых источников с обеих сторон.

Предпринятая россиянами в последние три дня попытка наступать в Запорожской области, судя по всему, провалилась. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Их цитирует BBC.

Под этим представителем оккупационных властей ISW имеет в виду заместителя главы администрации оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, однако информацию о захвате нескольких сел в 30 км на юг от Запорожья распространяли с комментариями и другие российские источники.

Институт изучения войны поясняет, что на имеющихся видео (с дронов) группы российских военных перемещаются в двух-трех километрах к югу от Малых Щербаков и Новоданиловки - населенных пунктов, о взятии которых рапортовали Рогов и другие. Кроме того, теперь и российские военные блогеры заявляют, что украинцы удержали здесь линию обороны, и российская армия вернулась к артиллерийским обстрелам этих населенных пунктов.

"Рогов может продвигать повествование о своих тактических успехах в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте... Несоответствие между высокими ожиданиями, возлагаемыми российскими информационными операциями на Бахмут, и неспособностью российских войск быстро их реализовать представляет собой текущую уязвимость в российском информационном пространстве, которую Рогов, возможно, пытается скрыть", - отметили в ISW.