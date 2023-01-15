ISW: Наступление россиян в Запорожской области провалилось
Предпринятая россиянами в последние три дня попытка наступать в Запорожской области, судя по всему, провалилась. Так считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). Их цитирует BBC.
"Российские силы не добились никаких подтвержденных территориальных приобретений, несмотря на продолжающиеся заявления одного представителя оккупационных властей", - пишет ISW, ссылаясь на информацию из открытых источников с обеих сторон.
Под этим представителем оккупационных властей ISW имеет в виду заместителя главы администрации оккупированной части Запорожской области Владимира Рогова, однако информацию о захвате нескольких сел в 30 км на юг от Запорожья распространяли с комментариями и другие российские источники.
Институт изучения войны поясняет, что на имеющихся видео (с дронов) группы российских военных перемещаются в двух-трех километрах к югу от Малых Щербаков и Новоданиловки - населенных пунктов, о взятии которых рапортовали Рогов и другие. Кроме того, теперь и российские военные блогеры заявляют, что украинцы удержали здесь линию обороны, и российская армия вернулась к артиллерийским обстрелам этих населенных пунктов.
"Рогов может продвигать повествование о своих тактических успехах в Запорожской области, чтобы создать позитивные нарративы и отвлечь россиян от отсутствия обещанного прогресса в Бахмуте... Несоответствие между высокими ожиданиями, возлагаемыми российскими информационными операциями на Бахмут, и неспособностью российских войск быстро их реализовать представляет собой текущую уязвимость в российском информационном пространстве, которую Рогов, возможно, пытается скрыть", - отметили в ISW.