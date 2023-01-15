Пожар в армянской церкви в Стамбуле: есть погибшие

Пожар произошел в армянской церкви «Сурб Пркич» (Святой Спаситель) в стамбульском квартале Каракей, сообщает Haber Türk.

В результате пожара погибли два человека, еще двое госпитализированы.

Глава района Бейоглу Мустафа Демирялли и духовный руководитель армянской католической общины Турции Левон Зекиян посетили территорию и ознакомились с ситуацией.

Причина возгорания пока не установлена.

По факту проводится расследование.