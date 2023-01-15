Пожар в армянской церкви в Стамбуле: есть погибшие
Пожар произошел в армянской церкви «Сурб Пркич» (Святой Спаситель) в стамбульском квартале Каракей, сообщает Haber Türk.
В результате пожара погибли два человека, еще двое госпитализированы.
Глава района Бейоглу Мустафа Демирялли и духовный руководитель армянской католической общины Турции Левон Зекиян посетили территорию и ознакомились с ситуацией.
Причина возгорания пока не установлена.
По факту проводится расследование.
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