Россиян могут перестать выпускать за границу на машине без записи

«Проезд транспортных средств, принадлежащих российским перевозчикам, иностранным перевозчикам, гражданам России, иностранным гражданам, лицам без гражданства и другим по участкам автомобильных дорог в целях пересечения государственной границы РФ осуществляется в зарезервированные дату и время в соответствии с порядком, установленным правительством РФ», - указано в документе.

Глава комитета Госдумы России по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», которые предусматривают предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ автотранспорта.

Этот порядок будет включать в себя перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время, категории транспортных средств, которые смогут проезжать пункты контроля вне очереди.

Правительство должно будет предусмотреть порядок размещения автотранспорта вдоль дороги для обеспечения возможности проезда по ней.

До 31 декабря 2023 года правительство сможет предусмотреть особенности при реализации схемы пересечения автотранспортом границы с резервированием даты и времени.

Эти решения могут применяться до 1 марта 2024 года.