Баку ответил на решение Евросоюза

Азербайджан принял к сведению решение Совета Евросоюза о создании гражданской миссии ЕС в Армении. МИД Азербайджана по-прежнему придерживается твердой позиции в отношении подобной деятельности, включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, и эта деятельность ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с созданием Советом ЕС гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию ситуации на Кавказе».

Развертывание миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено должным образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимного доверия. Азербайджанская сторона ожидает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет проявлена максимальная осторожность для извлечения необходимых уроков из прошлого опыта, говорится в заявлении.

В документе отмечается, что мониторинговая деятельность Евросоюза на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главой Совета ЕС. Азербайджан согласился на это, полагая, что данная деятельность будет способствовать процессу нормализации.