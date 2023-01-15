Баку ответил на решение Евросоюза
Азербайджан принял к сведению решение Совета Евросоюза о создании гражданской миссии ЕС в Армении. МИД Азербайджана по-прежнему придерживается твердой позиции в отношении подобной деятельности, включая процесс делимитации границ, который должен осуществляться исключительно на двусторонней основе, и эта деятельность ни в коем случае не должна быть использована с целью нанесения ущерба процессу нормализации между Азербайджаном и Арменией. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства в связи с созданием Советом ЕС гражданской миссии в Армении для «содействия урегулированию ситуации на Кавказе».
Развертывание миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено должным образом с учетом легитимных интересов Азербайджана, осуществляться таким образом, чтобы не подрывать взаимного доверия. Азербайджанская сторона ожидает, что в процессе обсуждения начала деятельности миссии ЕС будет проявлена максимальная осторожность для извлечения необходимых уроков из прошлого опыта, говорится в заявлении.
В документе отмечается, что мониторинговая деятельность Евросоюза на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и главой Совета ЕС. Азербайджан согласился на это, полагая, что данная деятельность будет способствовать процессу нормализации.
Несмотря на четко определенные параметры и цели двухмесячной миссии, согласованные на высшем уровне, деятельность мониторинговой миссии сопровождалась серьезными отклонениями от договоренностей, достигнутых в Праге, из-за предвзятого отношения некоторых стран - членов ЕС. Это, в свою очередь, сказалось на общем доверии к достоверности и прозрачности принятия решений в ЕС.
Присутствие мониторинговой миссии ЕС в Армении совпало с усилением попыток Армении сорвать процесс нормализации по трем направлениям, в том числе нанести ущерб трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Совета ЕС. Таким образом, ожидания того, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение программы нормализации, не оправдались.
Учитывая заинтересованность Евросоюза продолжить свое присутствие в Армении по завершении двухмесячной гражданской миссии, Азербайджан выступил с доброй волей в ходе консультаций с ЕС, а также четко довел другой стороне свою позицию, ожидания и опасения.
В ходе серии консультаций, проведенных Азербайджаном на различных уровнях с представителями ЕС, была отмечена необходимость того, чтобы участие ЕС в Армении через миссию не стало предлогом для уклонения Армении от выполнения взятых на себя обязательств. Использование присутствия ЕС против уже существующих механизмов диалога опасно, и этого следует избегать.