США о тайной поддержке России Китаем

Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь России в связи с войной в Украине.

Вашингтон пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности, и требует объяснений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Они отказались уточнить, в чем именно заключается поддержка, но отметили, что она состоит из «нелетальной военной и экономической помощи».