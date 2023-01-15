США о тайной поддержке России Китаем
Администрация президента США Джо Байдена предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские государственные компании могут оказывать помощь России в связи с войной в Украине.
Вашингтон пытается выяснить, знает ли Пекин об этой деятельности, и требует объяснений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Они отказались уточнить, в чем именно заключается поддержка, но отметили, что она состоит из «нелетальной военной и экономической помощи».
При этом введенные целым рядом стран санкции не препятствуют оказанию такой поддержки.
Найденные доказательства администрация Байдена считает прямым свидетельством того, что Китай не является нейтральной стороной конфликта.
Агентство напоминает: Китай принципиально отказывается вводить любые санкции, кроме согласованных в ООН, и считает призывы США к другим государствам ограничить торговлю с Россией нарушением суверенитета.