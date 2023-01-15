«Благодарю президента Украины Владимира Зеленского за доверие и возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту», - написал он в Telegram-канале.

Тимошенко поблагодарил руководителей областных военных администраций и городских мэров.

«Мы с вами смогли построить самую мощную команду в стране. Вы действительно крутые. Вы настоящие воины света! Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах», - отметил он.

Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении Тимошенко. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

По данным издания «Украинская правда», место Тимошенко займет глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Кроме того, как указывает издание, в отставку уйдут главы военно-гражданских администраций Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что со своей должности будет уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. По его прогнозу, «ближе к февралю» будет принято еще как минимум три кадровых решения по Кабинету Министров.

Напомним, что 17 января заявление об уходе подал внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.