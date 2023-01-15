Натиг Мамедов назначен председателем Caspian Energy Georgia

«Натиг Мамедов достаточно длительное время успешно управляет бизнесом в нескольких странах, в том числе и в Грузии. Правление Клуба остановило свой выбор на кандидатуре Натига Мамедова, исходя из его активной бизнес-позиции и широких связей с государственным и частным секторами Грузии», - отметил Тельман Алиев.

По словам Тельмана Алиева, Натиг Мамедов будет представлять интересы Caspian Energy Club и управлять деятельностью клуба на территории Грузии.

В свою очередь, Натиг Мамедов поблагодарил высшее руководство Caspian Energy Club за оказанное ему высокое доверие, отметив, что он будет активно участвовать в дальнейшем расширении нетворкинга между предпринимателями Азербайджана и Грузии, а также в развитии торгово-экономических отношений между двумя странами. Натиг Мамедов также выразил благодарность своему предшественнику Зауру Дарабзаде, который поставил очень высокую планку за время своего управления офисом Caspian Energy Georgia, организовав большое количество бизнес-туров и двусторонних встреч, в рамках которых азербайджанские и грузинские компании имели возможность тесно сотрудничать.

«Уверен, что наша команда сможет продолжить работу в заданном темпе», - отметил Н.Мамедов. Он также сообщил, что его назначение совпало с активной фазой организации международного Caspian Energy Forum Tbilisi-2023, который пройдет 28 февраля. Основными темами Caspian Energy Forum Tbilisi-2023 станут экономическая модель развития Грузии (туризм, логистика, аграрная промышленность, недвижимость и СЭЗ), развитие Срединного коридора, цифровая экономика, зеленая энергетика и сотрудничество с экономическим союзом тюркоязычных государств.

В форуме примут участие представители госструктур, министерств, госкомитетов, дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Грузии, топ-менеджеры частных компаний стран Каспийского-Черноморского и Балтийского регионов.

В рамках Caspian Energy Forum Tbilisi-2023 будет организована церемония вручения международных премий Caspian Energy Award и Caspian Business Award.

По итогам Caspian Energy Forum Tbilisi-2023 ежемесячно в разных регионах Грузии будут организованы B2G и B2B форумы, CEO Breakfast, CEO Lunch, а также Business Tour и Round Table.

Биография Натига Мамедова

Натиг Ариф оглы Мамедов родился в 1985 году в Грузии. В 1991 году пошел в среднюю школу №238 г. Баку, по окончании которой поступил на факультет «Международные экономические отношения» Азербайджанского государственного экономического университета. В 2007 году получил степень бакалавра и был призван на военную службу. В 2008 году, после военной службы, поступил в магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета на специальность «Международные отношения и международная торговля». Во время учебы в 2005 году начал трудовую деятельность специалистом в одном из банков, а затем приобрел опыт работы в различных банках. В 2015 году, с целью начала предпринимательской деятельности, основал компанию Assistance Group.

В 2017 году он основал компанию Şəbəkə Travel (позже Assistance Tour Azerbaijan), которая впоследствии стала туристической компанией с крупнейшей филиальной сетью в стране. В том году основал еще одну компанию Assistance Construction и расширил свою деятельность, получив лицензию на проведение строительно-монтажных работ.

В 2018 году, инвестировав в сферу сельского хозяйства, создал компанию FruitAz Agro. В этом же году основал компанию Assistance Tour Georgia с сетью филиалов в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, которая успешно работает в качестве эксклюзивного туристического партнера ряда стран Европы в Грузии.

В настоящее время Натиг Мамедов работает учредителем и генеральным директором компаний Assistance Construction, Assistance Tour Azerbaijan (ATA), Assistance Tour Georgia (ATG), FruitAz Agro.

Также Assistance Group участвовала в различных социальных проектах. В частности, компания предоставила продовольственную помощь более чем 200 семьям в период жесткого карантина, отозвавшись на призыв «Вместе мы сильны» президента Ильхама Алиева и призвав другие компании последовать своему примеру.

Информация о Клубе

Caspian Energy Club, объединяющий в своих рядах более 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, создан в июне 2002 года. Основная цель Caspian Energy Club, активного участника диалога бизнес-власть, заключается в улучшении инвестиционной и деловой среды в Азербайджане и других странах, где он осуществляет деятельность, а также в стимулировании диалога в форматах B2G, B2B и B2C и в активном участии в них.

Caspian Energy Club является международной платформой для бизнес-нетворкинга, регулярно организует различные мероприятия. Штаб-квартира Caspian Energy Club находится в Баку. Caspian Energy Club имеет официальные представительства в Турции, Грузии, Узбекистане, Казахстане, ОАЭ, Израиле, Германии, Польше, Словакии, а также полномочных представителей в различных странах мира.