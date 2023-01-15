Кроме того, в рамках анонсированных кадровых перемен президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей пяти областных администраций, а именно главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, главу Запорожской области Александра Старуха, главу Киевской области Алексея Кулебу, главу Сумской области Дмитрия Живицкого, главу Херсонской области Ярослава Янушевича.

По его данным, своих постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, а также двое заместителей министра замминистра развития общин и территорий - Иван Лукерья и Вячеслав Непогода.

*** 12:16

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников и обратился с соответствующим представлением в Кабинет Министров.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

«Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании по обвинению, связанной с закупкой услуг питания. Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацией того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

На прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. В Минобороны инициировали соответствующую проверку и обратились в Службу безопасности Украины для расследования.