Громкие отставки в руководстве Украины обновлено; фото
Кабинет министров Украины уволил ряд заместителей министров, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.
По его данным, своих постов лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистра социальной политики Виталий Музыченко, а также двое заместителей министра замминистра развития общин и территорий - Иван Лукерья и Вячеслав Непогода.
Кроме того, в рамках анонсированных кадровых перемен президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку руководителей пяти областных администраций, а именно главу Днепропетровской области Валентина Резниченко, главу Запорожской области Александра Старуха, главу Киевской области Алексея Кулебу, главу Сумской области Дмитрия Живицкого, главу Херсонской области Ярослава Янушевича.
*** 12:16
Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку, его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников и обратился с соответствующим представлением в Кабинет Министров.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.
«Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины, попросил уволить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании по обвинению, связанной с закупкой услуг питания. Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрацией того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла», - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
На прошлой неделе СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Минобороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. В Минобороны инициировали соответствующую проверку и обратились в Службу безопасности Украины для расследования.