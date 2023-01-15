Студенток из Чечни и Дагестана отчислили за хиджабы
В Новочеркасском медицинском колледже отчислили пять студенток из-за ношения хиджаба. По данным Ассоциации юристов России, отчисленные студентки — уроженки Чечни и Дагестана. Мотивацией к отчислению послужило «нарушение правил внутреннего распорядка» — ношение одежды с религиозными атрибутами, пишут российские СМИ.
Руководство колледжа считает, что хиджаб создает антисанитарию, что неприемлемо в профессии врача. По словам отчисленных студенток, в администрации колледжа им объяснили, что ношение религиозной одежды отрицательно влияет на других студентов.
«В выговоре говорится о том, что мы нарушаем правила распорядка, носим одежду религиозного характера с религиозными атрибутами. Хотя на нашей одежде нет никакой религиозной атрибутики. Мы на территории колледжа не молимся, не совершаем какие-то обряды, касающиеся религии. Мы просто хотим учиться и получить образование. Мы хотим добиться справедливости», — рассказали девушки.
Юристы отметили, что со стороны студентов колледжа на отчисленных никаких жалоб не поступало.
Врио директора учреждения Игорь Шикуля считает, что студенток отчислили за дело. Врачи должны носить исключительно стерильные белые халаты и шапочки, поэтому хиджабы нарушают правила колледжа, настаивает он.