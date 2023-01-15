Студенток из Чечни и Дагестана отчислили за хиджабы

В Новочеркасском медицинском колледже отчислили пять студенток из-за ношения хиджаба. По данным Ассоциации юристов России, отчисленные студентки — уроженки Чечни и Дагестана. Мотивацией к отчислению послужило «нарушение правил внутреннего распорядка» — ношение одежды с религиозными атрибутами, пишут российские СМИ.

Руководство колледжа считает, что хиджаб создает антисанитарию, что неприемлемо в профессии врача. По словам отчисленных студенток, в администрации колледжа им объяснили, что ношение религиозной одежды отрицательно влияет на других студентов.