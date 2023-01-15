Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между всеми странами региона.

Об этом в своем выступлении на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говорится в сообщении МИД АР.

В частности, министр подчеркнул важность предпринятых мер по созданию транспортного коридора из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.