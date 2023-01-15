Министр: Зангезурский коридор будет иметь особое значение фото
Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между всеми странами региона.
Об этом в своем выступлении на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говорится в сообщении МИД АР.
В частности, министр подчеркнул важность предпринятых мер по созданию транспортного коридора из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана в Нахчыванскую Автономную Республику.
Участники мероприятия были также проинформированы о важности транспортных маршрутов, проходящих через Среднюю Азию и Южный Кавказ, и о важных работах, проводимых для развития региональных транспортных и транзитных коридоров Азербайджана.
Глава МИД заявил о создании трехсторонних платформ с Турцией, Казахстаном и Узбекистаном в целях продвижения сотрудничества по указанным направлениям.
Он также отметил подписание Бакинской декларации в июне 2022 года по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Казахстана и связанные с ней решения по развитию Транскаспийского международного Срединного коридора «Восток – Запад».