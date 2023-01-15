Украина предложила Беларуси заключить «пакт о ненападении» заявление Лукашенко
Украина предлагает заключить пакт о ненападении, одновременно продолжая готовить у себя «боевиков», которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Беларуси, заявил президент этой страны Александр Лукашенко.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их (боевиков)», - отметил Лукашенко, его слова приводит БелТА.