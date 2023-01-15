Возбуждено уголовное дело против бывшего пресс-секретаря Аяза Муталибова

Как сообщает haqqin.az, Ибрагимов обвиняется в мошенничестве. Согласно обвинительному заключению, представившись пресс-секретарем Генпрокуратуры, Ибрагимов обманом отобрал 25 тысяч манатов у жителя Агджабединского района Байрама Алескерова, обещая оказать помощь в освобождении его арестованного сына Эльмеддина Алескерова от уголовной ответственности.

Б.Алескеров обратился в правоохранительные органы. Против Ибрагимова возбуждено уголовное дело в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. Материалы по уголовному делу направлены в Хатаинский районный суд для рассмотрения. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Отметим, что несколько лет назад Ибрагимов был признан виновным в мошенничестве от имени бывшего главы Исполнительной власти Агдамского района Рагиба Мамедова и приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.