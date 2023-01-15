Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции
Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с проведенной 22 января в Гааге акцией с осквернением Корана.
Об этом сообщил МИД Турции в Twitter.
«Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге, - говорится в сообщении. - В МИД Турции был вызван посол Нидерландов, где ему был заявлен решительный протест и указано на недопустимость подобных провокационных акций».
В МИД Турции подчеркнули, что рассматривают новый случай осквернения Корана в качестве акции, направленной на разжигание вражды к исламу и сепаратизма, «в чем Европа уже не знает границ».
«Подобные действия направлены не только против всего мусульманского мира, но и нарушают общепринятые права и свободы человека, моральные ценности и общественную терпимость, равно как попирают культуру совместного проживания в мире», - отметили в ведомстве.
22 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал копию Корана в Гааге. Вагенсвельд поделился в Twitter видео, на котором он оскверняет священную для мусульман книгу перед зданием законодательного собрания в Гааге. Экстремист провел акцию в одиночку и под охраной полиции.