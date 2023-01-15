Посла Нидерландов вызвали в МИД Турции

Посол Нидерландов в Анкаре был вызван в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с проведенной 22 января в Гааге акцией с осквернением Корана.

Об этом сообщил МИД Турции в Twitter.

«Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге, - говорится в сообщении. - В МИД Турции был вызван посол Нидерландов, где ему был заявлен решительный протест и указано на недопустимость подобных провокационных акций».