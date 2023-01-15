Банк Республика в 2022 году достиг самых высоких результатов в своей истории

По состоянию на 1 января 2023 года активы банка выросли на 29% и составили 1,58 миллиарда манатов , что является одним из самых высоких показателей среди банков страны. Из опубликованной отчетности также видно, что банк обладает достаточно высоким запасом капитала для устойчивого развития. Так, по сравнению с прошлым годом совокупный капитал банка увеличился на 22% и составил 127,47 млн манатов , превышая регулятивную норму (50 млн манатов) более чем в 2 раза.

Банк Республика, один из крупнейших банков Азербайджана, обнародовал финансовые результаты за 2022 год. Согласно отчетности, банк продолжил динамичное развитие, показав прирост по всем показателям, и достиг самых высоких результатов в своей истории!

По сравнению с прошлым годом чистый процентный доход банка вырос более чем на 49%, достигнув 84,8 млн манатов, чистая операционная прибыль выросла более чем в 2 раза, достигнув 33,28 млн манатов, а чистая прибыль банка увеличилась на 37% и составила 26,65 млн манатов.

По результатам 12 месяцев банк значительно увеличил кредитный и депозитный портфели. Так, по сравнению с прошлым годом депозитный портфель банка вырос на 21%, что в очередной раз подтверждает доверие большого числа клиентов Банку Республика.

В прошлом году Банк Республика продолжил успешную деятельность по привлечению иностранных инвестиций для развития реального сектора страны и заключил кредитные соглашения с крупными международными финансовыми организациями, такими как Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO), Европейский Фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE), Европейская Инвестиционная Компания (EMF Microfinance Fund).

«Мы очень рады, что в год 30-летия Банк Республика смог достичь таких высоких результатов. За это время Банк Республика зарекомендовал себя как надежный финансовый институт, прочно занявший свою нишу в финансово-кредитной системе Азербайджана. Хотелось бы поблагодарить нашу команду, всех клиентов и партнеров за сотрудничество и вклад в достижение этого результата! Своей безупречной работой, высоким качеством обслуживания, усилением внедрения цифровизации продуктов и услуг Банк Республика в будущем также будет оправдывать оказанное доверие, продолжив динамичное развитие», - отметил председатель Наблюдательного совета Банка Республика Шакир Рагимов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в Facebook, Instagram, Linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.