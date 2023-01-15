Обвалилась система Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда

Хотя Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд объявил о начале приема заявок на ипотечные кредиты сегодня в 11:00, граждане не могут получить доступ к системе. Граждане пишут в соцсетях о сбоях в системе. Клиентам, обратившимся по горячей линии, сообщают, что из-за ошибки в системе лимит был заморожен, пообещав назначить новый лимит и дату.

Как сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде, с учетом того, что по ипотечным кредитам поступает больше заявок, чем в предыдущий период, принимаются дополнительные меры для дальнейшего упрощения использования системы «электронная ипотека и кредитная гарантия» и обеспечения удовлетворенности граждан:

«В связи с этим процесс приема заявок на ипотечные кредиты, назначенный Фондом на 24 января 2023 года, был отложен на короткий срок. Гражданам будет предоставлена дополнительная информация о сроках начала приема заявок по ипотечным кредитам».

Отметим, что в целях продолжения процесса ипотечного кредитования в 2023 году Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом банкам-участникам были выделены лимиты на выдачу ипотечных кредитов, в том числе льготных ипотечных кредитов.

Прием заявок на получение ипотечного кредита осуществляется на портале электронного правительства (www.e-gov.az) в режиме реального времени через систему «электронная ипотека и кредитная гарантия».