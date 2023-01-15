Родители погибших в пожаре армянских солдат не верят в версию властей

Родители солдат, погибших 19 января в результате пожара в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат, не верят в озвученную властями версию о том, что причиной пожара стало использование офицером бензина для разжигания печи, пишет «Грапарак».

Отец Ростома Асряна Артак Асрян, житель села Хобардз, утверждает, что солдаты погибли во сне. «Их убили, когда они спали. Детей отравили и только потом выплеснули в печь бензин», - сказал в беседе с изданием Асрян.

Мать Ростома Вард Асрян также считает, что официальная версия не выдерживает критики. «Для того чтобы разжечь полупотухшую печь, которая использовалась в течение дня, достаточно разворошить уголь и кинуть туда бумагу. Никто бензином не разжигает печь, а тем более 5-литровым баллоном. Офицер не мог этого сделать. Наших детей просто усыпили», - сказала она. В ночь на 19 января в казарме инженерно-саперной роты, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, вспыхнул пожар, жертвами которого стали 15 солдат-срочников.

Согласно основной версии, пожар вспыхнул в результате использования офицером бензина для разжигания печи. Следственный комитет сообщил 23 января, что идентификация тел погибших военнослужащих завершена. Также Следком сообщил, что подозреваемых или обвиняемых в рамках возбужденного уголовного дела пока нет.