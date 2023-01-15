Кремль об опасности покушений на россиян

Причастность Киева к убийству Дарьи Дугиной и подобным преступлениям говорит об опасности покушений на россиян, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что Украина и США якобы обсуждали покушение на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Нам неизвестно, это скорее вопрос для специальных служб, это их профиль», - ответил представитель Кремля на просьбу прокомментировать такие данные.

«Но что касается покушений, Украина имеет отношение и к покушениям, и к совершенно чудовищному убийству, давайте вспомним все-таки те покушения, которые были, давайте вспомним убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть», - добавил Песков.