Ситуация с вопросом по передаче Украине танков Leopard не изменилась, решение вскоре будет озвучено, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Касательно танков Leopard никакой новой информации. Ситуация не изменилась. Мы готовим наше решение, которое будет озвучено очень скоро. Как я подчеркнул на «Рамштайне», я поддерживаю наших партнеров, если они хотят начать тренировки украинских военных на танках Leopard. Мы никого не останавливаем. Но как я сказал, мы готовим наше решение», - сказал Писториус на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Берлине.

СМИ цитируют Столтенберга, который после переговоров с Писториусом заявил на совместном брифинге: «Все страны, у которых они (танки Leopard) есть на вооружении и кто готов поделиться ими с Украиной, могут начать готовить их к передаче».

*** 13:51

Власти Польши официально обратились к правительству ФРГ с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard.

Об этом сообщил в Twitter вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине», - написал он.

«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы», - указал глава Минобороны.