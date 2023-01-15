«Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном», - указал представитель Кремля, отвечая на вопрос, солидарны ли в Кремле с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву «немедленно открыть Лачинскую дорогу» для коммерческих перевозок.

Отметим, что в сообщении пресс-службы президента Азербайджана говорилось, что в ходе телефонного разговора госсекретарь высказал обеспокоенность в связи с ситуацией, «сложившейся на Лачинской дороге» на территории Азербайджана. Блинкен выразил приверженность США нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддержку переговоров по мирному договору.

В то же время президент Азербайджана, отметив, что на дороге Лачин - Ханкенди нет никакой блокады, подчеркнул, что с 12 декабря 2022 года обеспечен проезд по этой дороге около 980 транспортных средств, из которых более 850 принадлежали российским миротворцам, а свыше 120 – Международному комитету Красного Креста. Кроме того, президент сказал, что посредством Международного комитета Красного Креста обеспечена транспортировка в Армению проживающих в Карабахе около 90 больных и лиц, нуждающихся в медицинской помощи. Алиев подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что дорога Лачин - Ханкенди не закрыта Азербайджаном. Глава азербайджанского государства отметил, что незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях, где временно размещены российские миротворцы, должна быть прекращена, и на данной территории необходимо обеспечить возможность для постоянного проведения Азербайджаном мониторинга и инспектирования. Президент Азербайджана указал, что Лачинская дорога используется для незаконной переброски мин, произведенных Арменией в 2021 году.