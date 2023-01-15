ISW о возможности наступления России со стороны Беларуси

В ISW подтвердили оценки украинской разведки о том, что Россия «вряд ли начнет атаку из Беларуси или на юге Украины». В частности, Главное управление разведки Украины наблюдает признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к «большому наступлению» в Донецкой и Луганской областях.

Маловероятно, что Россия планирует возобновление нового наступления на севере Украины со стороны Беларуси, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW также отмечает, что в ближайшие месяцы россияне могут готовиться к наступательным или оборонительным действиям в Луганской области, в частности, наблюдая передислокацию военных сил по направлению Сватово-Кременной после вывода войск из Херсонской области.

Вместе с тем в ISW подчеркивают постоянную потребность в поддержке Украины западными партнерами, чтобы гарантировать, что Украина не потеряет инициативу в отношении возобновления российской наступательной операции.