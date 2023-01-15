В селе Агалы Зангиланского района состоялось мероприятие, посвященное популяризации спорта и здорового образа жизни среди школьников.

В нем в том числе приняли участие президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, известная в прошлом шахматистка, зангиланка Зейнаб Мамедъярова, президент футбольного клуба «Сумгаит» Риад Рафиев.

В ходе встречи с учениками местной средней школы Махир Мамедов рассказал о пользе занятий шахматами и пригласил детей активно подключаться к онлайн-урокам, которые будут организованы Федерацией шахмат Азербайджана.

Далее школьникам были подарены доски для игры в шахматы, книги, футбольная форма и мячи, сообщает пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана.