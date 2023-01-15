Шуша будет претендовать на звание туристической столицы ОЭС

Кандидатура азербайджанского города Шуша будет выдвинута на звание туристической столицы Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на 26-м заседании Совета министров ОЭС в Ташкенте, говорится в сообщении МИД АР.

«В рамках председательства Азербайджана в ОЭС Шуша будет номинирована на звание туристической столицы ОЭС в 2026 году», - сказал министр.