Каспийских тюленей погубил птичий грипп

«Совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами Фонда «Компас» наши специалисты отобрали образцы тканей мертвых тюленей, и по первым результатам их анализа мы уже можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп», - сказал он.

Ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, сообщил директор вуза Алимурад Гаджиев.

Массовая гибель диких птиц от птичьего гриппа H5N1 ранее была замечена на дагестанском острове Малый Жемчужный, там же расположено основное лежбище каспийских тюленей.

Возможно, вирус попал в организмы животных от павших птиц, известно, что заболевание смертельно даже для медведей, добавил Гаджиев.

Весной ученые намерены более подробно изучить этот вопрос и получить убедительные доказательства своей версии.

В середине января на побережье Каспийского моря в Дагестане было зафиксировано более 50 случаев гибели краснокнижной каспийской нерпы (тюленя).

В начале декабря на побережье Дагестана были обнаружены более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп.

Каспийская нерпа или каспийский тюлень - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.