Каспийских тюленей погубил птичий грипп
Дагестанские ученые нашли причину массовой гибели каспийских тюленей.
Ученые Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета обнаружили в организме погибших животных вирус птичьего гриппа, сообщил директор вуза Алимурад Гаджиев.
«Совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами Фонда «Компас» наши специалисты отобрали образцы тканей мертвых тюленей, и по первым результатам их анализа мы уже можем сказать, что образцы дали положительные результаты на птичий грипп», - сказал он.
Массовая гибель диких птиц от птичьего гриппа H5N1 ранее была замечена на дагестанском острове Малый Жемчужный, там же расположено основное лежбище каспийских тюленей.
Возможно, вирус попал в организмы животных от павших птиц, известно, что заболевание смертельно даже для медведей, добавил Гаджиев.
Весной ученые намерены более подробно изучить этот вопрос и получить убедительные доказательства своей версии.
В середине января на побережье Каспийского моря в Дагестане было зафиксировано более 50 случаев гибели краснокнижной каспийской нерпы (тюленя).
В начале декабря на побережье Дагестана были обнаружены более 2,5 тыс. мертвых краснокнижных нерп.
Каспийская нерпа или каспийский тюлень - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения.