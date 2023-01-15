НАТО: Путь к миру – дать понять Путину, что он не победит

Генеральный секретарь НАТО Йенс призвал к скорейшей доставке в Украину новых вооружений, пишет немецкое издание Tagesschau.

«В этот решающий момент войны мы должны предоставить Украине более тяжелые и совершенные системы, и мы должны сделать это быстрее», - сказал Столтенберг после переговоров и на совместной пресс-конференции с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом в Берлине.

Генсек НАТО подчеркнул, что единственный путь к прочному миру - дать понять президенту России Владимиру Путину, что «он не победит на поле боя».