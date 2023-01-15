Депутат поражен разнице в стоимости лекарств в Турции и Азербайджане

Принятие Кодекса конкуренции важно для антиинфляционных мер, заявил сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству депутат Али Масимли.

По его словам, ущерб населению в результате искусственного повышения цен превышает 500 млн манатов в год.

«Рост цен в Азербайджане зависит от импорта, экономического развития и шагов монополистов. Годовая инфляция прогнозировалась на уровне 4%, а в итоге составила 14,6%. Товары народного потребления подорожали в пределах 20-92%», - добавил депутат.

По словам Масимли, особенно сильный удар по семейному бюджету наносит подорожание лекарств.

«Препарат, который стоит в Турции 3,2 маната, продается в Азербайджане за 39,4 маната. Я думаю, что принятие Кодекса конкуренции предотвратит подобные случаи. Иначе уверенный в своей безнаказанности человек будет повышать цены как ему заблагорассудится», - заявил он.