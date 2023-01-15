Азербайджанского борца, победителя Олимпиады и чемпиона мира будут судить

Известный в прошлом азербайджанский борец греко-римского стиля, чемпион Юношеской Олимпиады и призер Европейских игр-2015 в Баку Эльман Мухтаров арестован и ждет суда.

28-летний бывший спортсмен обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью и грабеже. Согласно материалам следствия, Эльман Мухтаров в прошлом году нанес ножевые ранения некоему Микаилу Мамедову. А через несколько месяцев незаконно проник в дом Мамедова, избил его и вынес из дома 2 800 манатов.

Эльман Мухтаров был арестован в декабре прошлого года. Бывший борец в ходе следствия свою вину не признал. Подготовительное судебное заседание назначено на 1 февраля. Дело будет рассматриваться в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Сабиры Мамедзаде.

Эльман Мухтаров является 2-кратным чемпионом Европы и чемпионом мира среди юношей. Он победил на Юношеских Олимпийских играх-2010 в Сингапуре. В 2014 году Мухтаров стал чемпионом мира среди молодежи, а год спустя выиграл бронзу на Европейских играх-2015 в Баку. В составе сборной Азербайджана Мухтаров выиграл в 2015 году Кубок мира.

Последним крупным соревнованием, в котором он участвовал, был международный турнир во Франции в январе 2021 года.