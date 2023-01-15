Лукашенко о белорусах, раненных в Украине: Зеленский их на коляске катать не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы, участвующие в незаконных военизированных формированиях (НВФ), в частности, воюющие на стороне Украины в полку Калиновского, будут нести особую ответственность и с ними разберутся по законам военного времени.

«Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют: «Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку», - сказал Лукашенко на совещании по общественно-политической обстановке, сообщает БелТА.