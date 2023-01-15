Лукашенко о белорусах, раненных в Украине: Зеленский их на коляске катать не будет
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы, участвующие в незаконных военизированных формированиях (НВФ), в частности, воюющие на стороне Украины в полку Калиновского, будут нести особую ответственность и с ними разберутся по законам военного времени.
«Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют: «Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь - поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку», - сказал Лукашенко на совещании по общественно-политической обстановке, сообщает БелТА.
По словам президента, недавно эти боевики «на фронте попали под обстрел, немало погибло, но калеками ведь сколько осталось».
«Кому они сегодня нужны? Никому. Президент Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет. Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени», - сказал Лукашенко.