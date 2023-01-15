«Вагнер» вместо тюрьмы: осужденный за убийство бизнесмен улетел в Анталью
В Санкт-Петербурге на свободу вышел осужденный на 23 года за заказное убийство предприниматель Александр Тютин, который успел повоевать за ЧВК «Вагнер», пишут российские СМИ.
В 2018-м Тютин был задержан как заказчик убийства племянницы покойной супруги, которая претендовала на наследство. Однако бизнесмен вышел не на наемного убийцу, а на сотрудников полиции, которые инсценировали смерть родственницы Тютина и показали ему тело. Последний отдал оперативникам 600 тыс. рублей и был задержан.
Вскоре выяснилось, что в 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» под Сертолово именно по заказу Тютина были убиты бизнесмен Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Всех четверых расстреляли из автомата Калашникова.
По версии следствия, Тютин заказал своего партнера по бизнесу Зейналова и ему отошли 50% в фирме. В 2021 году суд дал Александру Тютину 23 года колонии, а наемному убийце Александру Зотову - 19 лет.
В начале июля 2022 года представители ЧВК «Вагнер» приехали в колонию №9 в Карелии, где содержали Тютина. Предприниматель сам вызвался пойти участвовать в «спецоперации». Несмотря на 65-летний возраст, Тютина взяли штурмовиком, заключив контракт на полгода.
Тютин вернулся в Петербург во второй половине декабря 2022-го без единого ранения, а 17 января улетел в Анталью. Незадолго до этого в Турцию уехала и его супруга. Тютину оставалось сидеть 19 лет.