«Вагнер» вместо тюрьмы: осужденный за убийство бизнесмен улетел в Анталью

В Санкт-Петербурге на свободу вышел осужденный на 23 года за заказное убийство предприниматель Александр Тютин, который успел повоевать за ЧВК «Вагнер», пишут российские СМИ.

В 2018-м Тютин был задержан как заказчик убийства племянницы покойной супруги, которая претендовала на наследство. Однако бизнесмен вышел не на наемного убийцу, а на сотрудников полиции, которые инсценировали смерть родственницы Тютина и показали ему тело. Последний отдал оперативникам 600 тыс. рублей и был задержан.

Вскоре выяснилось, что в 2005 году в садоводстве «Серебряный ручей» под Сертолово именно по заказу Тютина были убиты бизнесмен Дмитрий Зейналов, его жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь. Всех четверых расстреляли из автомата Калашникова.