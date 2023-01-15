Экс-глава Шамкира признал в суде присвоение денег населения

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Шамкирского района Алимпаши Мамедова, которого обвиняют в отмывании денег, превышении должностных полномочий и получении взяток в крупном размере.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, в ходе очередного судебного заседания допросили сразу 16 свидетелей. Среди них были сотрудники исполнительной власти, муниципалитета района и прочие лица. Все они подтвердили показания, данные в ходе предварительного следствия.

Сотрудники исполнительной власти подробно рассказали, как собирались деньги во время проведения переписи населения. По их словам, собранные средства передавались главе Шамкирского комитета по статистике Парвин Гезаловой. Та передавала деньги помощнику Мамедова - Гудрату Алиеву, тот в свою очередь - своему шефу.

Алимпаша Мамедов этого не отрицал: «Да, виноват я. Это я присвоил 40 тысяч манатов, собранных с населения».

Суд продолжится 31 января.

Напомним, Алимпашу Мамедова в апреле 2021 года арестовала Служба государственной безопасности. Экс-глава Шамкира привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение), 193-1.3.2 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.2 и 311.3.3 (повторное получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана, и в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. Кроме того, было арестовано имущество бывшего главы Шамкира стоимостью 10 миллионов манатов.