Большой успех студентки Бакинского филиала МГУ имени Ломоносова
В сербском городе Сомбор проходил Кубок Наций по боксу среди девушек и женщин, в котором принимали участие спортсменки из 14 стран.
На Кубке наций выступили также представительницы Азербайджана, 11 из которых завоевали медали. Среди них - студентка экономического факультета Бакинского филиала Московского государственного университета Эсмира Мамедова (63 кг), завоевавшая бронзовую медаль.
Отметим, что Эсмира Мамедова - одна из претенденток на получение диплома с отличием. Она неоднократный победитель республиканских первенств и международных турниров по джиу-джитсу, кикбоксингу и боксу.