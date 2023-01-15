Суд не удовлетворил жалобу Бахтияра Гаджиева
В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение о продлении срока ареста общественного активиста Бахтияра Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, суд жалобу не удовлетворил.
21 января Хатаинский районный суд продлил срок ареста Бахтияра Гаджиева до 28 февраля 2023 года.
Бахтияр Гаджиев был задержан в связи с уголовным делом, возбужденным в Главном управлении полиции Баку по статьям 221 (хулиганство) и 289 (неуважение к суду) УК Азербайджана. Решением Хатаинского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 1 месяц 20 дней.