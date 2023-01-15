Дмитрий Рой, автор haqqin.az 16:16

Генералы, требующие от солдат на передовой брить бороды, являются «кучкой клоунов», заявил создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, поддержав главу Чечни Рамзана Кадырова в этом вопросе и попросив его отрастить бороду в два раза больше — «за себя и за меня». В экспертной среде, разумеется – не российской, в России это может и кувалдой закончиться – продолжается горячее обсуждение того, «who is мистер Пригожин» в российской властной структуре и несколько шире – в политических раскладах Кремля. Он позволяет себе вещи, которые до 24 февраля были просто немыслимы. Открыто объявил себя руководителем частной военной компании, которая в самой России находится вне рамок правового поля, а работа на нее, как и вербовка для нее сотрудников, является уголовным преступлением.

Он открыто забирает заключенных из зон, что также не предусмотрено никакими законами, вооружает их, заключает краткосрочные контракты и отправляет в Украину. А когда контракт истекает – объявляет им помилование и отпускает на волю. Он практикует внесудебные расправы, и не особо это скрывает. И, наконец, резко критикует «священную корову» российских властей – Министерство обороны и его руководство, не выбирая при этом выражений. Словом, он объединяет в себе и функции Министерства юстиции, и службы исполнения наказаний, и силовика – все в одном флаконе, при полном молчании российской власти, часть функций которой он попросту «отжал» в свою пользу. В России и за меньшее отправляют за решетку – далеко и надолго. Но с Пригожина все как с гуся вода. Некоторые эксперты, наблюдая эти чудеса, договорились до того, что назвали его новым Распутиным с соответствующим влиянием на самое первое лицо, без разрешения которого в стране даже дышать невосторженно нельзя. Но такой вывод - глупость несусветная.

Разумеется, не потому, что сам Пригожин это отрицает, прокомментировав данное заявление следующим образом: «Распутин останавливал кровь юного царевича заговорами. Я, к сожалению, кровь не останавливаю, я пускаю кровь врагам нашей Родины. И не заговорами, а только при непосредственном контакте с ними». А потому, что нет в окружении Путина человека, способного навязать ему свою волю. Все решения российский президент принимает исключительно самостоятельно. А его окружение только пешки в его комбинациях. И действуют только в рамках им дозволенного. Как говорил один российский политик: «Парламент - не место для дискуссий». Администрация Путина и его ближний круг – тем более. И единственный шанс сохранить свое место близ главного тела – действовать строго в рамках, которое оно, это тело, тебе определило. Успешный бэкграунд и новая роль в сценарии Путина Тогда тебе простится даже полная некомпетентность и катастрофическая ошибка. Хотя нужно признать, что бэкграунд у Пригожина был неплох. У ЧВК «Вагнер», конечно, не было, да и в силу обстоятельств не могло быть, особых успехов в Сирии и Ливии. Зато в ряде стран Африки, той же Центрально-Африканской Республике, они добились серьезных успехов, платой за которые стали золотые рудники, алмазные копи и месторождения драгоценных камней. Та же золотоносная шахта в Ндассима, возле города Бомбари в ЦАР, перешедшая под контроль вагнеровцев, может приносить до миллиарда долларов в год. Есть что занести в кремлевские кабинеты и положить на соответствующие счета. Так что оснований сомневаться в лояльности и эффективности Пригожина у Путина не было. И накануне трагического 24 февраля он прописывает ему новую роль. На этот раз – в украинском сценарии. И поведение «путинского повара» кардинально меняется. До 24 февраля он был максимально закрытой фигурой. Даже его фото в СМИ было сенсацией. Эта стратегия поддерживалась регулярными обращениями в суд против журналистов и изданий, оборачивавшихся недетскими штрафами.

После – все изменилось, Пригожин теперь в каждом утюге, обгоняя в публичности поп-звезд. И бесстрашно понося руководство Министерства обороны. Впрочем, последнее он делал от чистого сердца. В 2021 году российское Министерство обороны в лице АО «Военторг» подало 560 исков на общую сумму более полтора миллиона долларов к поставщикам еды для армии, связанным с Евгением Пригожиным. Его компании не только поставляют продукты, но и организуют приготовление еды непосредственно в воинских частях. И ревизоры неоднократно выявляли недовес блюд, просроченные продукты, подмену заявленных продуктов на заменители другого качества, кишечную палочку в пище, поваров без медицинских книжек, нарушения в хранении и так далее и тому подобное. Так что зуб на Министерство обороны у Пригожина вырос давно, а теперь появился шанс поквитаться, причем с благословения из кремлевских заоблачных высот. Пригожин яростно обвиняет генералов в бездарности, в неумении руководить боевыми действиями и наладить снабжение войск. Естественно, сравнивая их со своими отрядами, костяк которых составляют навербованные им в колониях заключенные. «Зэки воюют лучше, чем гвардейские части. Бойцы с перебитыми позвоночниками, как роботы, идут передавать свой опыт в тренировочные лагеря. А кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», - заявлял он.

Правда, что касается полководческих талантов самого Пригожина, то их попросту нет. Завербованными заключенными в Украине вагнеровцы и лично «повар Путина» управляли настолько успешно, что за несколько месяцев из 43 тысяч бывших сидельцев в строю осталось всего около десяти тысяч. Остальные убиты, ранены, дезертировали или сдались в плен. Но лично на Пригожине это никак не отразилось. Зэки в России – не тот ресурс, за растрату которого принято спрашивать. Так кто же Пригожин на самом деле? Для западных и российских экспертов подобная ситуация настолько непривычна и шокирующа, что они даже заговорили о том, что Путин готов передать Пригожину и его другу Кадырову контроль над проведением «специальной военной операции». И только, дескать, провал в Бахмуте заставил Путина сфокусировать внимание на срочном реформировании регулярной армии под контролем нынешнего генералитета. Который попросту перетасовали, никого не отстранив от должности. «Звезда Евгения Пригожина, который финансирует «Вагнер», после нескольких месяцев видимого подъема начала закатываться из-за того, что он не смог выполнить свое обещание захватить Бахмут собственными силами», - пишут аналитики ISW. Что в очередной раз не соответствует действительности.