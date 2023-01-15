«Мечтатели» против проукраинского митинга в Тбилиси

В правящей партии Грузии «Грузинская мечта» расценили как провокационный и направленный на дестабилизацию обстановки в стране призыв оппозиционных партий к населению Грузии выйти на митинг солидарности с Украиной 24 февраля в центре Тбилиси.

«Эти люди с 24 февраля прошлого года по поручению неоднократно пытались с помощью провокаций расшатать ситуацию в нашей стране, внести дестабилизацию и в конечном счете открыть второй фронт в Грузии против России», - сказал председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе во вторник журналистам.

По мнению Кобахидзе, грузинская оппозиция пытается добиться «открытия второго фронта».

Лидер «Грузинской мечты» заявил, что правящая политическая сила несет ответственность перед народом Грузии, поэтому «никому не будет позволено нарушить мир и спокойствие».