Депутат Фазиль Мустафа: На сожжение Корана нельзя отвечать насилием

Сожжение Корана в Европе, создание карикатур на пророка Мухаммеда и другие «традиции», конечно же, вызывают раздражение в мусульманском мире, однако по отношению к данной теме следует придерживаться мусульманских ценностей, заявил haqqin.az депутат Фазиль Мустафа.

По его мнению, в подобной ситуации мусульманину стоит задуматься, как на его месте поступил бы пророк.

«Сожжение Корана – открытая провокация. Но сожжение одного экземпляра Корана не приведет к его исчезновению, не погасит веру в душах человеческих. Поэтому, учитывая вышесказанное, людям следует более культурно отвечать на подобные провокации. Также надо добиваться осуждения данного поступка самой общественностью (Швеции)», - сказал Мустафа.

По мнению депутата, не следует отвечать жестокостью и насилием на провокации против ислама: «Неправильно выносить смертные приговоры из-за сожжения какой-то книги, сжигать здание из-за карикатуры на пророка, линчевать людей – это не соответствует принципам ислама. В свое время пророк тоже подвергался оскорблениям, однако он никогда не помышлял о мести», - отметил он.

Фазиль Мустафа призвал дать более системный и умный ответ на провокацию с сожжением Корана, вместе с этим подчеркнув, что он не должен строиться на насилии, так как насилие приведет к еще более тяжким последствиям.

«С другой стороны, у людей нет обязательства или обязанности выступать защитниками Корана или Аллаха. Люди лишь пропагандируют религию и должны нести правду в ответ на невежество. Мусульманин, которого способно задеть лишь сожжение Корана, в первую очередь должен реагировать на несправедливость против себя, к своей стране, а еще больше – на несправедливость, совершенную им самим, должен думать о том, чтобы изменить себя в лучшую сторону».