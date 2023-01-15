CNN: Смерть «вагнеровцев» не имеет значения для россиян

Бойцы ЧВК «Вагнер» показали свою эффективность на войне в Украине, особенно при штурме городских кварталов, пишет CNN со ссылкой на документ украинской разведки, выпущенный в декабре и оказавшийся у журналистов. Наемники несут большие потери, однако, как сказано в документе, их тактику могут взять на вооружение части регулярной армии России.

Во время штурмов наемники не считаются с потерями, а за отступление предусмотрен расстрел. «Отступление без приказа или без ранения карается расстрелом на месте», - цитирует CNN документ разведки. Также приводится расшифровка радиоперехвата. В ней солдат рассказывает, как бойцы ЧВК «Вагнер» поймали своего сослуживца, который пытался сдаться в плен ВСУ, и отрезали ему гениталии. Подлинность разговора не подтверждена, отмечает CNN.

Наемникам запрещено выносить с поля боя раненых - отряд должен наступать, пока не выполнит задачу. Из-за этого раненые часто остаются на поле боя по несколько часов. Если выполнить задачу не удалось, отступление разрешается только в ночное время. «Смерть тысяч солдат «Вагнер» не имеет значения для российского общества», - говорится в документе.

При ведении штурмовых действий ЧВК «Вагнер» использует отряды численностью около десяти человек. Они вооружены в том числе РПГ и в реальном времени получают информацию, добываемую с помощью разведывательных дронов. Эти беспилотники украинская разведка называет «ключевым элементом». Для связи солдаты используют оборудование компании Motorola.

Первыми на штурм идут наемники, завербованные в тюрьмах. Потери в их рядах достигают 80%. Уже после них в бой вступают более опытные и лучше экипированные бойцы - у них есть тепловизоры и приборы ночного видения.

Если штурмовым отрядам удается занять рубеж, они окапываются на нем при поддержке артиллерии, однако эти позиции бывают уязвимы для артиллерии противника. В документе отмечается, что наемникам часто не хватает координации с регулярной армией. Еще в одном опубликованном радиоперехвате (его подлинность также не подтверждена) российский военный рассказывает, как его подразделение уничтожило машину ЧВК «Вагнер».

В украинской разведке считают, что тактика ЧВК «Вагнер» лучше всего подходит для большинства российских подразделений, укомплектованных плохо подготовленными солдатами, призванными по мобилизации. Возможно, российская армия начнет применять приемы наемников, говорится в документе.